Anastasiades’in işi zor

Güney Kıbrıs’taki seçimlerde kazanan Nikos Anastasiades oldu.

Rum Lider bir kez daha sandıktan başarı ile çıktı.

Ve bir dönem daha başkanlık koltuğunun sahibi oldu.

Rum Lider Nikos Anastasiades seçim sonrasında yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya görüşme çağrısında bulunacağını açıkladı.

Anastasiades’in kendisi de Kıbrıs konusunda kısa bir zaman içerisinde bir şey olamayacağını çok iyi biliyor.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesinin kendisinin atacağı adıma bağlı olduğunun aslında bilincinde…

Ancak ‘ya tutarsa’ diye göle maya çalmayı denemeye devam ediyor.

Akıncı’nın bu aşamada Rum Lider ile görüşecek hiçbir şeyi aslında yok.

Rum Lider Nikos Anastasiades bir önceki başkanlık görevi süresinde yapılan görüşmelerde verdiği hiçbir sözü tutmadı.

Atması gereken hiçbir adımı da atmadı.

Dönüşümlü başkanlığı kabul edeceğini söyleyip durdu ancak bir türlü bunu cebinden çıkarıp masaya koymadı. Bu arada Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve oluşacak federal yapıda kararlara etkin katılımı konusunu kabule yanaşmadı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile anlaşmasına rağmen güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesini engelledi.

Kendi yarattığı mazeretlerin arkasına saklanarak bunların hayata geçmesine izin vermedi.

Yani kısacası Rum Lider Nikos Anastasiades’in Kıbrıs konusundaki görüşmelerle ilgili sicili çok bozuk.

Yeni başkanlığı döneminde şapkadan tavşan çıkarmak durumunda…

Bugüne kadar atmamakta direndiği adımları atmak, özellikle Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve etkin katılımı konularında tavrını değiştirmek zorunda.

Yapması gerekenler bununla sınırlı değil.

Görüşmelerin yeniden başlayabilmesinin gündeme gelebilmesi için yakın bir gelecekte sıcak krize dönüşme potansiyeli taşıyan gaz sondajı meselesindeki duruşunu da gözden geçirmelidir.

Güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmemek için yarattığı suni engelleri de kaldırmalıdır.

Tabii ki çözüm odaklı ve takvimi belirlenmiş yeni müzakere yöntemlerine açık olduğunu da ortaya koymalıdır.

Sıfır asker ve sıfır garanti konusundaki ısrarını da bir yana bırakarak makul bir çizgiye gelmelidir.

Ancak bu şekilde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ilgili diğer taraflar yeniden masaya dönüşü gündemlerine alabilirler.

Yoksa şov odaklı, zaman kaybından başka bir işe yaramayacak görüşme yöntemlerine artık kimse yeşil ışık yakmaz.

Anastasiades’in niyeti kendi kamuoyuna şov yapmaksa boşuna uğraşmasın, enerjisini gidip başka şeyler için harcasın.

Kıbrıs meselesinde Crans Montana’dan sonra her şey değişmiş durumdadır.

Son şansı orada cömertçe harcayan Anastasiades yeniden bir şans istiyorsa, önce herkesi yapacakları ve ortaya koyacakları ile gerçekten bir çözüm istediğine inandırmalıdır.

Gerisi boşuna uğraştır.

Kimse vaktini boş işlerle harcama niyetinde değildir.

Ve bu arada Türk tarafı önümüzdeki dönemde Rum tarafınca yaratılmak istenen oldu-bittilere de göz yummama konusunda kararlıdır.

Bunu da bir tarafa not etmekte fayda vardır.