Kıbrıs

Anadolujet, KKTC ve yurt içi seferlerinde yüzde 20 indirimli uçuracak

19 Kasım 2019

AnadoluJet, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferlerinde yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre AnadoluJet, kış dönemine ait yeni kampanyasını duyurdu.
Tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, vergi ve harçlar hariç yüzde 20 indirimli fiyatlarla uçuracak kampanya kapsamındaki biletler AnadoluJet mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunuldu.
Kampanyada, 19-21 Kasım’da AnadoluJet mobil uygulamaları ve  “anadolujet.com” resmi sitesi üzerinden “AJKIS20” indirim kodu ile satın alınacak biletler, 1 Aralık 2019-31 Mart 2020’deki uçuşlarda kullanılabilecek.
Kampanya, Erbil seferleri hariç icra edilecek olan uçuşlarda geçerli olurken “bebek” ve “Jetgenç” yolcu tipi dışında kalan tüm yolcu tipleri tarafından da kullanılabilecek. 27 Aralık 2019-1 Ocak 2020 ile 17 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri ise kampanya kapsamı dışında tutuldu.
AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye “444 25 38” numaralı çağrı merkezinden ya da “anadolujet.com” adresinden ulaşılabilecek.

 



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