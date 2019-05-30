Amiral Gemisi Cahitoğlu’nun

TÜM YETKİLER CAHİTOĞLU’NDA: Spor Dairesi, Milli Piyangolar Birimi ve Gençlik Dairesi, Başbakan Ersin Tatar’ın yetkilendirmesiyle Başbakanlık Bakanlık Müdürlüğü’ne atanacak Hüseyin Cahitoğlu üzerinden yürütülecek. Böylelikle Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ita amirliği sıfatıyla tüm yetkiler Cahitoğlu’nda olacak

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Bakanlık Müdürü olarak Hüseyin Cahitoğlu’nun atanacağını açıkladı. Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da yine Hüseyin Cahitoğlu’nun atanacağını ve yasa gereği Spor Fonu’nun da ita amiri olacağını kaydetti.

Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Milli Piyangolar birimi yasal olarak Başbakanlığa bağlı olacak ve tüm yetkiler Başbakan’da toplanacak.

Ancak yasa gereği Başbakan yetkilerini Başbakanlık bünyesinde bulunan Bakanlık Müdürü’ne devredebilir. Böylelikle Spor Dairesi Milli Piyangolar Birimi ve Gençlik Dairesi, Başbakan Ersin Tatar’ın yetkilendirmesiyle Başbakanlık Bakanlık Müdürlüğü’ne atanacak Hüseyin Cahitoğlu üzerinden yürütülecek. Böylelikle Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ita amirliği sıfatıyla tüm yetkiler Cahitoğlu’nda olacak.

Cahitoğlu ise, atanacak Spor Dairesi Müdürü ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını ve ülke sporuna hizmet edeceklerini kaydetti.