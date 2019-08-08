Aminu dönüyor, Sercan Kasım’da

Küçük Kaymaklı futbolcusu Sercan Çoban ile Yenicami’yi Aminu Muhammed fizik tedavi ile çalışmalarını sürdürüyor

AMİNU HAZIR, SERCAN HENÜZ KOŞAMIYOR: Yaklaşık 5 ay önce ameliyat olan Yenicami’li Aminu şu anda takımla antrenmanlara başlarken, Kaymaklı forması giyen Sercan ise henüz koşamıyor

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ve Yenicami’nin sakatlık geçiren futbolcuları Yaren Kızılşahin Fizik Tedavi Merkezi’nde özel tedavi görüyor.

Yenicami’nin yabancı futbolcularından Aminu Muhammed geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık sonucu ön çapraz bağ ameliyatı olmuştu.

Küçük Kaymaklı futbolcusu Sercan Çoban ise aşil tendonu kopması sonucu ayak bileğinden ameliyat masasına yatmıştı.

Yaklaşık 5 ay önce ameliyat olan Yenicami’li Aminu şu anda takımla antrenmanlara başlarken, Sercan ise henüz koşamıyor.

Fizik tedavi ile güçleniyorlar

Sercan ve Aminu yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarından ayrı olarak fizik tedavi ile güçlendirme çalışması yapıyor.

Yaren Kızılşahin Fizik Tedavi Merkezi’nde çalışan 2 sporcudan Aminu takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara başlarken, Sercan’ın takıma dönmesi biraz uzayacak.

Sporculara tedavi uygulayan Fizik Tedavi uzmanı Kızılşahin, 3 haftadır fizik tedaviye gelen Aminou’nun kas kuvvetinin yerinde olduğunu ve 2 aya kadar sahaya dönmesinin planlandığını söyledi.

Sercan’ın geri dönüş sürecinin daha uzun süreceğini belirten Yaren Kızılşahin, 28 Haziran’dan beridir fonksiyonel egzersizler yaptıklarını, şu anda toparlanma döneminde olduğunu ve ayak bileği kuvvetini tekrar kazanmak için tedaviye devam edeceklerini söyledi. Sercan için sahaya geri dönüş tarihini tahmini Kasım olacağını söyleyen Kızılşahin, Sercan’a sadece kendi salonunda koşular yaptırtıyor.