Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor

Kanada ve ABD’nin birçok eyaletinde esrar kullanımının yasallaşması ile Kuzey Amerika’da yaygınlaşan marihuana pazarına pek çok ünlü isim kendi markalarıyla yatırım yapıyor.

Özellikle 2019 yılında birçok ünlü rap müzisyeni ve aktör, esrar sektörüne giriş yaptı.

Ünlü rap müzisyeni Lil Wayne, markası ‘GKUA’yı 2 Aralık’ta duyurdu. Ürün, web sitesinde “Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız” sloganıyla tanıtıldı. Önceden sarılmış marihuanalı sigaralar ve benzer ürünlere Kaliforniya’daki eczanelerde ulaşmak mümkün.

Sektörde yer alan bir başka ünlü rap müzisyeni ise Jay-Z. Ortak olduğu Kaliforniya merkezli ‘Caliva’ şirketinde proje şefi ve kreatif direktör olarak görev yapıyor.

Kanadalı aktör Seth Rogen, komedyen Evan Goldberg ile birlikte ‘Houseplant’ adında bir şirkete sahip. Şirketin, esrar yetiştiren ‘Canopy Growth Corp.’ ile ortaklığı bulunuyor. Ürünleri şu an için sadece Kanada’da satılıyor.

Listedeki bir başka Kanadalı sanatçı ise Drake. ‘Canopy Growth Crop.’ ortaklığında kendi markası ‘More Life’, Drake’in doğduğu şehir Toronto’da esrar üretimini gerçekleştirecek.

ABD’li ünlü şef Martha Stewart da, ‘Canopy’ şirketinde danışmanlık görevi üstleniyor. Daha önce Snoop Dogg ile yemek programları çeken şef, kendisi bir tüketici olmasa da markanın daha fazla kitleye ulaşması için danışmanlık yapacak.

Eski Amerikan futbolu oyuncusu, sporcu Rob Gronkowski ‘Abacus Health Products’ ortaklığı ile tıbbi marihuana sektörüne giriş yaptı. Spor kariyeri boyunca 9 ameliyat geçiren Gronkowski, iyileşme süreçlerinde esrarın çok faydasını gördüğünü açıklamıştı.

Snoop Dogg, ‘Leafs by Snoop’ markası ile sektörde 2015 yılından beri yer alıyor. Kendi markasını çıkaran diğer ünlüler arasında Mike Tyson, Whoopi Goldberg, Willie Nelson, Wiz Khalifa, Chealsea Handler gibi sanat ve spor dünyasından pek çok isim bulunuyor.