Amcaoğlu:Sıkıntıları aşmakta kararlıyız

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46’ncı yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, sıkıntılı günleri aşmak için gerek sağlık, gerekse ekonomik alanda ellerinden gelen çabayı kararlı şekilde harcadıklarından kimsenin şüphe etmemesini istedi.

Bakan Amcaoğlu, “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı Kıbrıs Türkü’nün gerçek anlamıyla bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğu gündür” dedi.

Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid – 19) salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıların, ülkeyi de olumsuz yönde etkilediği bir dönemde, burukluk yaşadıklarını belirtti ve şunları dile getirdi:

“Cefakar halkımız, tam 46 yıl önce bugün, yıllarca çektiği acılardan ve tutsaklıktan kurtulmanın büyük mutluluğunu yaşamıştır. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı; Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği armağan etmiştir. Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile kendi devletini kurmuştur ve yaşatmakta da kararlıdır.

Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar yaşamadığımız bazı kötü tecrübelerle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günleri aşmak için gerek sağlık, gerekse ekonomik alanda elimizden gelen çabayı kararlı bir şekilde harcadığımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle, barışın, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 46’ncı yıldönümünde, bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimizi minnet duyguları ile selamlarken, tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı içten dileklerimizle kutluyoruz.”