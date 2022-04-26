Amcaoğlu:Hayat pahalılığını konsolide etmek için çalışmalar yapmak zorundayız

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, elde olmayan sebeplerle ülkede yaşanan enflasyona değinerek, “Hayat pahalılığını konsolide etmek için çalışmalar yapmak zorundayız.” dedi.

Amcaoğlu, KIB-TEK’te sorunun mali değil idari olduğunu da belirterek bu konuda gereken adımları atacaklarını ifade etti.

BRT’de yayınlanan ’18.Saat’ programına katılan ve KKTC bütçesi için yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Bakan Amcaoğlu,ülkelerin motorunun maliye olduğunu belirterek, diğer alanların da doğru çalışması için bu motorun doğru adım atması gerektiğini ifade etti.

Bütün dünyada yaşanan bir ekonomik kriz söz konusu olduğunu belirten Amcaoğlu, “Elimizde olmayan sebeplerle enflasyon yaşanıyor. Hayat pahalılığını konsolide etmek için çalışmalar yapmak zorundayız.” dedi.

Forex Yasası ile Sanal Şans Oyunları Yasası’nın hazır olduğunu söyleyen Amcaoğlu, Kripto Para Yasası’nın da çok kısa sürede tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na getirileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekim ayında üç yasanın Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geleceğini vurguladı.

Amcaoğlu, “Meclis Ekim ayında kapılarını açtığında hedeflediğimiz 3 yasayı geçirmektir. Forex Yasası’nı, Sanal Şans Oyunları Yasası ile Bitcoin Kripto Para Yasasını süratle Meclis’ten geçireceğiz. Gelire ulaşabilmenin, sıcak parayı elde edebilmenin en önemli koşullarından birinden bahsediyoruz” dedi.