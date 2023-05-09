Amcaoğlu, yağmurlar sonrasında durum değerlendirmesi yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Amcaoğlu, yağmurlar sonrasında durum değerlendirmesi yaptı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Hüseyin Amcaoğlu

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs TV’de yayınlanan Hasan Hastürer’in programında soruları yanıtladı.

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, geçen hafta sonu yağan sağanak ve dolu yağmurlarının kendilerine yol gösterici olduğunu ifade ederek bundan sonraki dönemler için hazırlıklarını daha sıkı tutacaklarını söyledi.


Başkan Amcaoğlu, iklim değişiklikleri yaşandığına dikkat çekerek kendilerinin de hem ülke hem de belediye olarak buna hazır olmaları gerektiğine vurgu yaparak “maalesef iklim değişikliği yaşıyoruz. Buna her koşula hazır olmak için de çalışıyoruz, gerekli eksikleri tespit ettik, gidereceğiz” dedi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Gönyeli - Alayköy BelediyesiHüseyin Amcaoğlu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar