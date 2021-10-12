Amcaoğlu: Tüm eğitim camiasına, önemli bir motivasyon kaynağı oldunuz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu , Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2021 kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak, derece elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Teknofest ekibini kabul etti.

Kabul esnasında, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Teknofest ekibine Okul Müdürü Çiğeltem Arifoğlu ile öğretmenleri eşlik etti. Görüşmede Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

Kabul öncesinde, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Bakanlık önünde “Efficiency Challange Elektrikli Araç Liseler Arası” yarışmasında ana klasmanda ikinci, yerli üretimde birinci ve görsel klasmanda ikinci olan elektrikli aracı “E-Caretta” ile kısa bir sürüş yaparak, aracı tanıttı.

SSEML Teknofest ekibi ayrıca Teknofest 2021’de finale kalmayan hak kazanan diğer bir proje olan “Giksi” adlı ilaçlama dronu ile ilgili de Bakan Amcaoğlu’na bilgi verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, içinden geçilen bu zor dönemde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin elde ettiği bu başarının, ülke adına çok değerli, eğitim adına ise çok önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Bu ödüllerin kolay kazanılmış bir ödül olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizen Amcaoğlu, bu başarının kazanılması için çok yoğun bir çalışmayla, bir ekip olarak hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Okul idaresi, öğretmeni ve öğrencisine kadar, çok iyi bir planlamayla bu başarının elde edildiğini de sözlerine ekleyen Amcaoğlu, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, tebrik etti.

“Bu başarı ile tüm eğitim camiasına, önemli bir motivasyon kaynağı oldunuz.” ifadelerini kullanan Bakan Amcaoğlu, “Üzerine basa basa söylemek isterim ki, bu memleketin geleceğinde sizler varsınız. Meslek liselerinde eğitim gören çocuklar, bizler için önem arz etmektedir. 40 bine yakın yabancı teknik elemanın bulunduğu bu ülkede, sizin gibi başarılı gençlerimizin buralara girmesi çok önemlidir.” dedi.

METEHAN’A 700 KİŞİLİK MESLEK LİSESİ

Bu doğrultuda, çok yakında Metehan bölgesinde 700 kişilik bir meslek lisesinin temellerini atacaklarını da söyleyen Amcaoğlu, “Mevcut meslek liselerimizin kapasitelerini arttırıyor, teknik olarak bütün imkanlarının eksiksiz olması için adımlar atıyoruz. Atılan bu adımlarla kariyer odaklı değil, meslek odaklı eğitim alma noktasında da fırsat eşitliğini yakalıyor olacağız.” diye konuştu.

Türkiye gibi büyük bir coğrafyada, KKTC gibi küçük bir ülkeden çıkarak böyle bir başarıyı yakalamanın, burada eğitim veren meslek liselerinin ne kadar başarılı olduğunun bir işareti olduğuna da dikkat çeken Amcaoğlu, bu tür projeleri ortaya koyan bütün okullara bakanlık olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Amcaoğlu, konuşmasının sonunda “Hedef konulup, ne yaptığını bildikten sonra, bu tür başarıları elde etmek imkansız değildir.” diyerek, tüm ekibi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi.