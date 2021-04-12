Amcaoğlu: Ortada şu an aşı yok!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına göre hareket ettiklerini, gereken testleri yaparak seyreltilmiş eğitim için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Eğitim konusunun gündeme gelmesiyle kürsüye çıkan Olgun Amcaoğlu, aşının gelmesi için yapılan çalışmaları aşama aşama paylaştıklarını ifade ederek, Üst Komite’nin kararına uyarak 12. sınıfları eğitime davet ettiklerini ancak eylem kararı alındığını belirtti.

Aşılanmadan okullara gidilmemesi gerektiğini hala savunduklarını ancak ortada şu an aşı olmadığını kaydeden Amcaoğlu son sınıfların mezuniyeti de ortadayken bu eylem ısrarın neden olduğunu sordu.

12’nci sınıflar okula gitmiş olsaydı rakamlar 3 basamaklı olacaktı gibi açıklamalar yapıldığını bu açıklamanın hangi bilimsel dayanağa göre yapıldığı sorulduğunda cevap alınamadığını dile getiren Amcaoğlu “Ülkede aşı var da biz mi yapmadık?” diye sordu.

ÖZYİĞİT

Bunun üzerine tekrar kürsüye çıkan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, aşıların getirilmesi ve öğretmenlerin aşı programına alınması gerektiğini ifade etti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da kürsüye çıkarak, muhalefetin ve sendikaların hareketlerinin arkasında siyasi bir amaç olduğu iddiası varsa bunun açıkça ifade edilmesini istedi.

OĞUZ

Kürsüye çıkan Maliye Bakanı Dursun Oğuz da bütçe konusunda bilgi verdi. Kamu çalışanlarının maaşlarına göz diken bir duruşları olmadığını anlatan Oğuz, kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldıklarını anlattı.

Eylemcilerin açıklamalarına değinen Oğuz, bu aydan itibaren ilgili tutarın maaşlara yansıtılmaya başlayacağını anlattı, temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfır olduğunu dile getirdi.

Oğuz eylemcilerle yaptıkları görüşmede, bu zor şartlarda, devletin gelir getirici dairelerinde grev yapılırsa bütçenin zafiyete uğrayacağını söylediğini kaydetti.

Topladıkları paralarla ödemeleri yaptıklarını dile getiren Oğuz, grev için “Hak mıdır? Haktır” dedi. Oğuz, ancak eğer gelir getirici dairelerde grev olması halinde bütçenin gelirlerinin daha da fazla zarar göreceğini anlattı.