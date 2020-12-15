Amcaoğlu: Okulların kapatılması söz konusu değil

Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayımlanan Manşet + programında artan koronavirüs vakalarıyla birlikte eğitimde alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Şehit Turgut Ortaokulu’nda vaka çıkmasının ardından okulda gerekli tedbirlerin alındığını, artan vakalar karşısında da tüm okullarda önlemlerin artırılacağını vurguladı.

Eğitimin devamlılığı ile ilgili adımlar atmaya devam edeceklerini ifade eden Amcaoğlu, maske ve hijyen tedbirlerinin artırılacağını söyledi.

İlk ve orta eğitimde 40 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğüne işaret eden Bakan Amcaoğlu, dönüşümlü eğitim kapsamında eğitimlerin devam ettiğini, okulları kapatma gibi bir düşüncelerinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Amcaoğlu, “Eğitimin tek bir an bile aksamasına tahammülümüz yok. Ne ile boğuştuğumuzu ne ile savaştığımızı biliyoruz. Eğitimin önünü tıkamadan devamını sağlamak zorundayız. Bir şeyi yasaklayarak, bir şeyi kapatarak o sorunu aşamazsınız” dedi.

Yarıyıl tatilinin erkene çekilmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığına dikkat çeken Amcaoğlu, “eğitimde herhangi bir program değişikliği yok” dedi.

Bakan Amcaoğlu, 37 bin üniversite öğrencisinin, yüz yüze eğitime geçmesi için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, Şubat ayında tüm şartları zorlayarak yüz yüze eğitime geçilmesini sağlayacaklarını vurguladı.

Amcaoğlu, “Hem kaliteyi arttırıp, hem de devamını sağlamak zorundayız” dedi.