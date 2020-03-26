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Amcaoğlu: Gelirlerde yüzde 50 gerileme var, sürecin ciddiye alınması gerekir

26 Mart 2020

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, devletin mali gelirlerinde yüzde 50 gerileme olduğunu belirterek, sürecin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri değerlendiren Amcaoğlu, hükümetin reel sektöre katkıda bulunmak için toplam 750 milyon TL’lik fon oluşturduğunu kaydetti.

Özellikle maaş desteği verirken amaçlarının yerli istihdamın korunması ve işten durdurulmaması olduğunu dile getiren Amcaoğlu, kapatılan işyerlerinin korunması adına devletin bazı konuları üstlendiğini vurguladı.

Maaş desteğinin yanında alınan krediden faiz desteği ve kira desteği gibi birçok konularda gerekli tedbirlerin alınması için yasa gücünde kararname çıkarttıklarını söyleyen Amcaoğlu, kira ödeyemeyenlerin kiralarını Haziran ayından sonra eşit taksitlere bölerek ödemleri için de gerekli düzenlemeler yapıldığını belirtti.

“KREDİ KARTLARINDA FAİZ İNDİRİMİ YAPILDI”

Kredi kartlarıyla ilgili kararlara da değinin Amcaoğlu, kredi kartlarının faizlerinin yüzde 2.5’lardan 1’e düştüğünü ve özellikle Mart ayı içerisinde gıda, akaryakıt ve ilaçlarla ilgili yapılan alışverişlerin faizsiz olarak bir ay sonraya ertelendiğini kaydetti.

“BANKALAR TÜM KREDİLERLE İLGİLİ YAPILANDIRMA TALEBİ ALACAK”

Bankalar ile yapılan görüşmelerin sonunda tüm kredilerle ilgili yeniden yapılandırılma sürecine gidilebileceği ve bankalardan talep kabul edildiğini söyleyen Amcaoğlu, bankaların müşterilerine 3 aylık erteleme talebi konusunda da bilgilendirme yapmaya başladığını dile getirerek, bankaların mevcut faiz oranından başka faiz oranı uygulaması da yapmayacağını vurguladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, normal hayata dönmek için sağlıklı çalışan bir bankacılık sektörünün olması gerektiğini belirterek, turizmi ve yüksek eğitimini tekrardan kurgulanırken ülke olarak sağlıklı çalışan bir bankacılık sektörüne de ihtiyaç olunduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kamu tarafında gerekli sorumlulukla gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Amcaoğlu, en yukardan başlamak üzere yüzde 56 maaş kesintisi ile başlanacağını ve en aşağılara doğru da sıfır kesinti ile tasarrufa gidildiğini belirtti.

“Ne varsa eşit paylaşacağız” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, şu andaki zamanın normal zaman olmadığını ve gelirlerde yüzde 50’ye yakın gerileme olduğunu yineleyerek, sürecin ciddiye alınmaması halinde hiç kimsenin hiçbir şey alamayacak duruma gelebileceğini vurguladı.

“BELEDİYELERE VERİLEN KATKI PAYINDAN YÜZDE 25 KESİNTİ YAPILDI”

Amcaoğlu, belediyelere de verilen katkı payından yüzde 25 kesinti yapılacağını söyleyerek, tüm kesimlerden belli kesintilerin yapılması gereğinin kabullenilmesi gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, kapatılan işyerlerine de ayrıca Kalkınma Bankası’ndan düşük faizli kredi alma imkanı verileceğini ifade etti.

Herkesin sağlıklı şekilde evinde kalmasını isteyen Amcaoğlu, hükümetin aldığı tedbirlere dikkat ederek bu süreci en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.



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