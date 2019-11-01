Amcaoğlu: Doğru rakamlar revize edilemezse sürdürülebilir olmayacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 yılı bütçe yasa tasarısına ilişkin BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Amcaoğlu, bütçe içerisindeki rakamların çalışılmış, konuşulmuş ve anlaşılmış rakamlar olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, bu aşamada Türkiye ile imzalanacak üç yıllık ekonomik protokole de değindi.

Bütçenin herkesin ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda olduğunu belirten Amcaoğlu, bütçenin, ülkenin gaileleriyle hayata geçirilecek en önemli argümanı olduğunu, bunların içine, doğru rakamlar revize edilemezse sürdürülebilir olmayacağını aktardı.

Amcaoğlu, 2020 bütçesindeki hedefin geçen yıldan teslim alınan bütçe açığının alt seviyelere çekilmesi olduğunu, 5 aylık süreçte attıkları adımlarla bütçe açığını azalttıklarını belirterek, hedeflerinin 2020’de bütçe açığını azaltmak 2021 yılında da denk bütçeyi oluşturmak olduğunu söyledi.

Ülkenin ihtiyaç ve beklentilerinin belli olduğunu ve meclisin hep birlikte adım atması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, bütçedeki yüzde 12’lik artının ihtiyaçları oranında bakanlıklara aktarılacağını belirtti.

Amcaoğlu, ülkenin beklentilerinin ortada olduğunu; yapılması gerekenlere ise bütçedeki rakamların ışık tutacağını kaydederek, ihtiyaç duyulan alanlara aktarımların devam edeceğini söyledi.

Bu yıl ilk kez bankalardan alınan kredilerin ödenmeye başladığını, bu çerçevede kaynak aktarımının da yapıldığını belirten Amcaoğlu, 2020 bütçesinde yargının tüm taleplerinin yer aldığını da açıkladı.

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın hazır olduğunu ve kısa zamanda Bakanlar Kurulu gündemine getirileceğini ifade eden Amcaoğlu, bu sabah 19 belediyenin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili toplantı yaptıklarını kaydetti.

Limanların kamu özel ortaklığında mülkiyetin devlette kalacağı şekilde özelleştirileceğinin her zaman dile getirildiğini kaydeden Amcaoğlu, devletin denetleyicilik görevini yapmasının önemli olduğuna değindi.