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Amcaoğlu: Bu ay sonu maaşlar üç farklı tarihte ödenecek

20 Nisan 2020

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla bu ayki maaş ve benzeri ödemelerin üç farklı tarihte yapılacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal yardım alanların, engelli yurttaşların ve devlet emeklilerinin 24 Nisan Cuma günü, Sosyal Sigorta emeklilerinin 28 Nisan Salı günü ve kamu çalışanları ile maaş nitelikli diğer tüm diğer ödemelerin ise 4 Mayıs Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, vatandaşların banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uymalarına hükümet olarak önem verdiklerini hatırlatırken, üç farklı tarihte ve her tarih arasına bir kaç gün bırakarak ödeme yapıyor olmalarının nedeninin, vatandaşların bankalardaki yığılmalarını önlemek olduğunu kaydetti.



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