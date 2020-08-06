Amcaoğlu: Bankalara 1 milyon 279 bin TL ödendi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 1 milyon 279 bin TL’lık miktarın bankalara yatırıldığını, bankaların da kendi müşterilerinin hesaplarına yatıracağını söyledi.

Hükümetin, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak ve vatandaşı yaşanan pandemi sürecinde mali anlamda bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla yürürlüğe koyduğu ‘kredi ve banka kartları ile yapılan harcamalarda %1’lik iade’, bugün bankalara ödendi. Yapılan ödeme 1 milyon 279 bin TL olarak açıklandı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kredi kartı veya banka kartı ile yapılan alışverişlerin %1’ine tekabül eden rakamların iade olarak ilgili hesap sahiplerinin hesaplarına aktarılması konusunda açıklama yaptı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, 1 milyon 279 bin TL’lık miktarın bankalara yatırıldığını, bankaların da kendi müşterilerinin hesaplarına yatıracağını söyledi.

Eylül 2019’un ilk ödemesinin bugün gerçekleştiğini kaydeden Amcaoğlu, bundan böyle iadelerin her ay düzenli bir şekilde yapılacağını kaydetti.