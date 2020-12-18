Amcaoğlu: 1 öğretmen ve 5 öğrenci pozitif

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullardaki Covid-19 vakalarıyla ilgili canlı yayında konuştu.

Son bir haftada 1 öğretmen 5 de öğrencide pozitif vaka tespit ediğini söyleyen Amcaoğlu, “Tüm okullarda gerekli testler yapılmıştır, temaslılar takip edilmektedir” dedi.

Pandemi sürecine yönelik kılavuzun takip ediğini söyleyen Olgun Amcaoğlu, seyreltilmiş eğitimin sürdüğünü ifade etti.

Amcaoğlu, şubat tatilin daha erkene alınmasının da tartışıldığını, uzmanların görüşleri doğrultusunda hareket edileceğini ifade etti.

Amcaoğlu, yükseköğrenime yönelik, yurt dışında kalmış öğrencilerin adaya nasıl gelebileceği ile ilgili toplantılara da başlandığını belirtti.

“39 bin öğrencinin büyük bölümünü adaya getirebilmenin koşullarını arıyoruz” diyen Amcaoğlu, öncelikle, sağlıkla ilgili gerekli kontrolün şart olduğunu sözlerine ekledi.