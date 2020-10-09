Amazon elektrikli aracını tanıttı

Online al\u0131\u015fveri\u015f platformu Amazon kargo departman\u0131 taraf\u0131ndan kullan\u0131lacak elektrikli arac\u0131n\u0131 tan\u0131tt\u0131.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nABD merkezli e-ticaret platfromu Amazon elektrikli arac\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kard\u0131. \u015eirket elektrikli minib\u00fcs modellerini kargo hizmetinde kullanacak.\r\n\r\n\u015eirket, \u015eubat ay\u0131nda elektrikli ara\u00e7 \u00fcreticisi Rivian\u2018dan \u00f6zel olarak ara\u00e7 sipari\u015fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nThe Verge\u2019de yer alan habere g\u00f6re, Amazon 2022\u2018ye kadar yollarda 10 bin ve 2030\u2018a kadar 100 bin adet elektrikli ara\u00e7 kullanmay\u0131 planl\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\nAyn\u0131 habere g\u00f6re 2019 y\u0131l\u0131nda her 5 sipari\u015ften 1\u2019ini kendi teslim eden \u015firket 2020\u2019de kendi paketlerinin y\u00fczde 50\u2018sini teslim etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\u015eirket nihai hedefinin ise 2040 y\u0131l\u0131na gelindi\u011finde karbon n\u00f6tr olmak oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n