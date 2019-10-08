KıbrısManşet

Altuğra: Ülkede huzur yoksa mutluluk da yoktur

8 Ekim 2019

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla sürüyor. UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra “KKTC’de Neler Oluyor?” başlıklı konuşma yaptı.

Ülkede son zamanlarda olumsuz gelişmelerin ağırlıkta olduğunu dile getiren Altuğra, bunun gazete manşetlerinde de görülebileceğini söyledi.

Ülkenin değişik noktalarında vatandaşla bir araya geldiğinde halkta güvensizlik ve moral bozukluğunun hakim olduğunu gördüğünü anlatan Altuğra, “Ülkede huzur yoksa mutluluk da yoktur” dedi.

İzlem Gürçağ Altuğra, hızlı ve kontrolsüz şekilde artan nüfusun kontrol altına alınmazsa olumsuzlukları da beraberinde getireceğine işaret ederek artan nüfusun örneğin trafik sorunları yarattığını anlattı.

Yetersiz yolların dikkatsiz sürüşle birleştiğinde trafik kazalarına neden olduğunu kaydeden Altuğra, sıkıntılı yollar konusunda ilgili bakanı göreve çağırdı.

Altuğra, karanlık yollar ve refüjlerdeki otlar konusunda gereğinin yapılmasını istedi.

Nüfus artışı nedeniyle sağlık alanında sorunlar yaşandığını anlatan Altuğra, eğitim alanında da durumun aynı olduğunu belirtti.

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Bir Yorum

  1. Kumarhanenleri kapatın problemlerin 80% biter, berbat oldu memleket, geri bası boş bir yer oldu. Berbat oldu, 3-5 Kibrisli galdiydi onlarda gacacak yakında!

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