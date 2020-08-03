Altın yine rekor kırdı

Altının ons fiyatı fiyatı bugün 1988 dolara kadar çıkarak rekorunu tazeledi. Gram altın da 446 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bugün çeyrek altın: 743 lirayı, yarım altın 1482 lirayı, Cumhuriyet altını da 2956 lirayı aştı.

Altın pandemi sonrası yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

Analistler altının ons fiyatının 2000 doları aşmasını bekliyor.

Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor.

Altın pandemi öncesi son zirvesini 6 Eylül 2011’de 1920 dolar ile görmüştü.

Mahfi Eğilmez: Yükselişte iki neden etkili

Kapalıçarşı’da ise fiyatlar anlık değişiyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen de Habertürk’teki yazısında altının yükselişini şu nedenlere bağlıyor:

Covid-19 krizine karşı merkez bankalarının çok büyük likidite yaratması ve bunu reel sektöre akıtmaları (böylece kağıt paraların değeri altın karşısında düşüyor)

Doların zayıflaması (Dolar endeksi 4 ayda 103’ten 94’e indi ve ons altın dolar ile ölçülüyor)

Ekonomiler epeyce zayıfladı ve hala ikinci dalga riski var (güvenli liman talebi yaratıyor altın için)

Faizlerin dip yapması (sabit getiri kalmayınca yine faiz ödemeyen ancak değeri düşmeyeceği düşünülen altın alınıyor)

Teşvik paketlerinin rolü

CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde.

ABD’de geçen ay koronavirüsün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı.

Avrupa Birliği liderleri de aynı dönemde 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunda uzlaşmıştı.