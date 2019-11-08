“Altın pasaportlar dönemine bitmiş gözüyle bakılmalı”

Güneydeki Yatırım Karşılığı Vatandaşlık uygulaması konusunda son dönemde cereyan edenlerin, (Kamboçya’nın elit kişilerinin ve Interpol tarafından aranmakta olan Malezyalı Joe Low’un vatandaş yapılması) yabancıların bu programa ilgisini baltalayacağı, “yatırım karşılığında vatandaşlık “altın işine bitmiş gözüyle bakılması gerektiği bildirildi.

Fileleftheros haberi “‘Altın İşlere’ Son… Olanlar ve Olacak Olanlar Vatandaşlık Planını Batırıyor… Bir Ayda Değişiklikler ve Komisyon’dan Şamar Bekleniyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasına doğrudan müdahil uzmanlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adının karalanmış olmasının, ciddi yatırımcıların cesaretini kırarak gerek Yatırım Programı’na gerekse planladıkları diğer yatırımlara ilgilerini geri çekmesini gündeme getirebileceğine dikkat çekti.

KOMİSYON’DAN ŞAMAR GELECEK

Bu “fırtınanın çok kötü bir zamanda çıktığına” dikkat çekilen habere göre Avrupa Komisyonu yaklaşık bir ay içerisinde, bu tür programlar uygulayan üye ülkeler için ortak kurallar açıklayacak.

Komisyon açıklaması basit bir açıklama değil ekonomik menfaat için üçüncü ülke vatandaşlarına Avrupa vatandaşlığı dağıtan üyelerine bir de şamar nitelikli olacak.

Yaklaşık aynı dönemde Moneyval’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara para aklama konusunda kaydettiği ilerlemeye dair beklenen ve ağırlıklı raporu da yayınlanacak.

Gazete önümüzdeki dönemde, 2018 öncesinde Rum tarafından yatırım karşılığı vatandaşlık almış yaklaşık 2 bin kişinin dosyası incelenecek ve verilen pasaportun iptalini gerektirecek vakalar olabileceğine işaret etti.

Yine, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının başvuru prosedüründe hizmet veren veya aracılık yapan kişilerle ilgili meseleler de ortaya çıkabileceğine işaret edilen haberde bu tür hizmet ve aracılık hizmeti için toplam 623 ruhsat verilmiş olmasının, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasına olan ilginin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis dün RİK’e yaptığı açıklamada Rum yönetimince üçüncü ülke vatandaşlarına verilen belgelerin tahrif edildiği, bir kişinin Amerikan makamlarına sahte belge sunduğu fakat bunun sonradan anlaşıldığı vakalar da olduğunu açıkladı.

Haravgi “Komisyon’dan ‘Altın’ Pasaportlar Konusunda Yeni Şiddetli Şamar Geliyor” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu’ndan bir kaynağın, Komisyon’un Rum tarafındaki yatırım karşılığı vatandaşlık meselesini yakından izlediği, yerli ve yabancı basına yansıyan açıklamalardan haberdar olduğunu ve önümüzdeki ay yayımlanması beklenen Rum ekonomisi ile ilgili yeni raporunda bu konuya geniş yer vereceğini söylediğini yazdı.

HUKUKÇULAR TAZMİNAT VE MAL VARLIKLARI KONUSUNDA UYARDI

Alithia’ya göre Avukat Ahilleas Dimitriadis, vatandaşlığı iptal edilen 26 yabancı yatırımcının, mahkemeye başvurması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ciddi bir tazminat konusuyla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Doros Yoannidis, vatandaşlıkları iptal edilecek yabancıların Rum tarafındaki mal varlıklarının, iptal kararı ile el değiştirmeyeceğine dikkat çekerek, bu kişilerin sadece vatandaşlıklarının iptal edilebileceğini, yatırım yaptıkları mülklere el konulamayacağı uyarısında bulundu.

Politis ise “AKEL ve DİKO Hükümetin Kellesini Tabakta İstiyor…. Siyasi Sorumluluklar Var” başlıklı haberinde Joe Low vukuatıyla patlak veren skandal sonrasında Rum Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü kararıyla 26 kişinin vatandaşlık iptalinin başlangıç olduğunu, üç kişilik komitenin 2018 öncesi verilen vatandaşlıkları denetleyeceğini yazdı.

SİYASİ SORUMLULUKLAR

Habere göre AKEL ve DİKO yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasıyla ilgili siyasi ve teknokratik sorumluluğu olanların ortaya çıkarılması için araştırma komitesi kurulmasında ısrar ederken AKEL ile Anastasiadis hükümeti arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor. AKEL, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 26 pasaportu iptal etmekle bu konuda kurallara uymadığını dolaylı yoldan itiraf etmiş olduğu görüşünü ortaya koyarak, sorumluluk üstlenmesini isterken Rum Sözcü Prodromos Prodromu AKEL’in de, kendi hükümet döneminde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara para aklama konusunda kötülenmesi konusundaki sorumluluğunu almasını istedi.