Altın fiyatları sert düşüyor

Altın fiyatları düşüşe geçerek, son bir haftanın en düşük seviyesini gördü.

Gram altın 239

Çeyrrek altın 390

Yarım altın 781

Tam altın 1.558

Cumhuriyet altını is 1.616 liradan satış görüyor.

Analistler, ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haberlerin ve ABD’de şirket bilançolarının güçlü açıklanmasının altın fiyatlarının sakin bir seyirde işlem görmesine neden olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında 1.280 doların destek, 1.294 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Altının gram fiyatının dolar kuruna paralel işlem gerçekleştirmeye devam ettiğini ifade eden uzmanlar, “Altının gram fiyatı 240 lira seviyesinin üzerinde kalmak için çabalıyor. Bu hafta 237 lira seviyesinin altına sarkmak istemeyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi ve Almanya’da ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.