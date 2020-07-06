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Alpler’de kar pembeleşmeye başladı

6 Temmuz 2020
pembe kar

Alp Dağları’nın İtalya’da kalan bölümündeki Presena Buzulu’nda kar pembeleşmeye başladı. Araştırmacılar pembe rengin bir algler türü nedeniyle oluştuğunu belirtiyor. Karın üzerinde oluşan bu pembelik buzların daha hızlı erimesine neden oluyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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