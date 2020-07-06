Alpler’de kar pembeleşmeye başladı

Alp Dağları’nın İtalya’da kalan bölümündeki Presena Buzulu’nda kar pembeleşmeye başladı. Araştırmacılar pembe rengin bir algler türü nedeniyle oluştuğunu belirtiyor. Karın üzerinde oluşan bu pembelik buzların daha hızlı erimesine neden oluyor.

İtalyan Alplerinde görülmeye başlanan pembe kar, aşırı erime endişeleri doğurdu.

İtalya’daki araştırmacılar Presena Buzulu’nda karın pembeleşmeye başladığını keşfetti.

Daha önce Grönland gibi kar örtüsünün uzun süre yerde kaldığı bölgelerdeki sonuçlar nedeniyle küresel ısınma tartışmaları arttı.

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi’nde görev yapan bilim insanlarından Biagio Di Mauro, Presena Buzulları’nda görülen pembe karın, Grönland’da gözlemlenen ile benzer özellikler taşıdığını söyledi.

Karlardaki bu pembeliğin nedeni ise algler. Ağırlıklı olarak yeşil renginde olsa da alg pembe dahil birçok farklı renkte ortaya çıkıyor.

Ancylonema nordenskioeldii adı verilen bu alg türü daha önce Grönland’da görülmüştü.

Karın beyaz renginin değişmesi, erimeyi hızlandırıyor. Normal şartlar altında kar güneş ışığının yüzde 80’ini yansıtıyor.

Güneş ışığını beyaza göre daha fazla tutan pembe rengi ise karın emdiği ışınların miktarını artıyor. Bu da buz tabakasının daha çabuk ısınmasına ve erimesine neden oluyor.

Bu nedenle 2 bin 600 rakımlı bölgede erimeler daha önce hiç olmadığı kadar artmış durumda.