Alpler’de kar pembeleşmeye başladı

Alp Da\u011flar\u0131'n\u0131n \u0130talya'da kalan b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki Presena Buzulu'nda kar pembele\u015fmeye ba\u015flad\u0131. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar pembe rengin bir algler t\u00fcr\u00fc nedeniyle olu\u015ftu\u011funu belirtiyor. Kar\u0131n \u00fczerinde olu\u015fan bu pembelik buzlar\u0131n daha h\u0131zl\u0131 erimesine neden oluyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130talyan Alplerinde g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flanan pembe kar, a\u015f\u0131r\u0131 erime endi\u015feleri do\u011furdu.\r\n\r\n\u0130talya'daki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar Presena Buzulu'nda kar\u0131n pembele\u015fmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ke\u015ffetti.\r\n\r\nDaha \u00f6nce Gr\u00f6nland gibi kar \u00f6rt\u00fcs\u00fcn\u00fcn uzun s\u00fcre yerde kald\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgelerdeki sonu\u00e7lar nedeniyle k\u00fcresel \u0131s\u0131nma tart\u0131\u015fmalar\u0131 artt\u0131.\r\n\r\n\u0130talya Ulusal Ara\u015ft\u0131rma Konseyi'nde g\u00f6rev yapan bilim insanlar\u0131ndan Biagio Di Mauro, Presena Buzullar\u0131'nda g\u00f6r\u00fclen pembe kar\u0131n, Gr\u00f6nland'da g\u00f6zlemlenen ile benzer \u00f6zellikler ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nKarlardaki bu pembeli\u011fin nedeni ise algler. A\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak ye\u015fil renginde olsa da alg pembe dahil bir\u00e7ok farkl\u0131 renkte ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\nAncylonema nordenskioeldii ad\u0131 verilen bu alg t\u00fcr\u00fc daha \u00f6nce Gr\u00f6nland'da g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nKar\u0131n beyaz renginin de\u011fi\u015fmesi, erimeyi h\u0131zland\u0131r\u0131yor. Normal \u015fartlar alt\u0131nda kar g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fczde 80'ini yans\u0131t\u0131yor.\r\n\r\nG\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 beyaza g\u00f6re daha fazla tutan pembe rengi ise kar\u0131n emdi\u011fi \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n miktar\u0131n\u0131 art\u0131yor. Bu da buz tabakas\u0131n\u0131n daha \u00e7abuk \u0131s\u0131nmas\u0131na ve erimesine neden oluyor.\r\n\r\nBu nedenle 2 bin 600 rak\u0131ml\u0131 b\u00f6lgede erimeler daha \u00f6nce hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 kadar artm\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n