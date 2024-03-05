Alpcans İnşaattan önemli bağış

Alpcans İnşaat, Cengiz Topel Hastanesi’nde uzun yıllardır ihtiyaç olan ekokardiyografi (kalp eko cihazı), EKG holter cihazı, tansiyon holter cihazı ve yazılım programları için büyük bir maddi destekte bulundu.

Bölgemizin ve Ülkemizin önemli inşaat şirketlerinden Alpcans İnşaat Şti., Cengiz Topel Hastanesine tıbbi cihaz alımı için bağış gerçekleştirdi.

Kendi sektöründe önemli projelere imza atan Alpcans İnşaat, sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği ilgi ile de biliniyor.

Cengiz Topel Hastanesi’nde uzun yıllardır ihtiyaç olan 1 adet ekokardiyografi (kalp eko cihazı), 1 adet EKG holter (24 saat EKG takip cihazı), 1 adet tansiyon holter (24 saat tansiyon takip cihazı) ve yazılım programları için bağışta bulundu.

Alpcans İnşaat Direktörü Yüksel Alpcan bir süre önce Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’nu ziyaret edip ilgili cihazların temin edilmesi konusunda gerekli mali katkıyı sağlayacaklarını söylemişti.

Kısa sürede verdiği sözü yerine getiren Alpcans İnşaat Direktörü Yüksel Alpcan, bundan sonra da Cengiz Topel Hastanesinin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.