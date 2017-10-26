Dünya

Almanya’da yolsuzluk skandalı!

26 Ekim 2017
merkel

Almanya’da yayımlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi, Almanya’da iktidardaki Hıristiyan Demokrat Partisi’ne (CDU) Azerbeycanlı devlet firması Socar’dan ‘gizemli bir ödeme’ yapıldığını yazdı. CDU’nun Frankfurt temsilciliğinin Socar firmasından yasadışı para aldığı belirtilirken, hâlihazırda yargıya intikal eden bu olayın kamuoyuna ilk kez duyurulduğu açıklandı.

CDU’nun Avrupa Birlği dışındaki herhangi bir yabancı bir şikretten bağış almasının parti tüzüğüne aykırı bir durum olduğu belirtildi.

Azerbaycanlı firmanın CDU’ya 28 bin euro’luk ödemesinin 2012 yılında yapıldığı ortaya çıktı.

CDU’ya yönelik ödemenin ‘sosyal sorumluluklar’ başlığı altında yapıldığı ifade edildi.

Azerbaycan merkezli Socar’ın CDU’ya yaptığı ödemenin ilk olarak Şubat 2012’de 3 bin euro daha sonra ise 25 bin euro değerinde olduğu ifade edildi. Söz konusu ödemenin Almanya merkezli bir banka hesabından yapıldığı ancak incelemelerin ardından ödemenin kaynağının Bakü merkezli bir firma olduğu ifade edildi.

Olayın bir süre önce yargıya intikal ettiği ancak kamuoyuna ilk kez duyurulduğu açıklandı.

 

 

 

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Bir Yorum

  1. Sıçar denilen bu şirket en büyük yatırımcıymış. Nasıl böyle yolsuzluklara karışmışlar?

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