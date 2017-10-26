Almanya’da yolsuzluk skandalı!

CDU’nun Avrupa Birlği dışındaki herhangi bir yabancı bir şikretten bağış almasının parti tüzüğüne aykırı bir durum olduğu belirtildi.

Azerbaycanlı firmanın CDU’ya 28 bin euro’luk ödemesinin 2012 yılında yapıldığı ortaya çıktı.

CDU’ya yönelik ödemenin ‘sosyal sorumluluklar’ başlığı altında yapıldığı ifade edildi.

Azerbaycan merkezli Socar’ın CDU’ya yaptığı ödemenin ilk olarak Şubat 2012’de 3 bin euro daha sonra ise 25 bin euro değerinde olduğu ifade edildi. Söz konusu ödemenin Almanya merkezli bir banka hesabından yapıldığı ancak incelemelerin ardından ödemenin kaynağının Bakü merkezli bir firma olduğu ifade edildi.

Olayın bir süre önce yargıya intikal ettiği ancak kamuoyuna ilk kez duyurulduğu açıklandı.