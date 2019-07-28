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Almanya’da yılın futbolcusu Marco Reus

28 Temmuz 2019

30 yaşındaki Reus, 2012’de de yılın futbolcusu seçilmişti

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 540 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Marco Reus, 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

30 yaşındaki Reus, 2012’de de yılın futbolcusu seçilmişti.

Bayer Leverkusen’de oynayan Kai Havertz’in 121 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, 35 oyla Bayern Münih’in defans oyuncusu Joshua Kimmich üçüncü, 28 oyla Manchester City’nin Alman oyuncusu Leroy Sane de dördüncü oldu.

Ankette yılın teknik direktörlüğüne 183 oyla İngiliz ekibi Liverpool’u çalıştıran Jürgen Klopp layık görüldü. Klopp’u 139 oyla Fortuna Düsseldorf’un teknik direktörü Friedhelm Funkel ve 56 oyla Eintracht Frankfurt’ta görev yapan Adi Hütter takip etti.

Kadınlarda ise 159 oyla Olympique Lyon’da forma giyen Alman milli oyuncu Dzsenifer Marozsan, üst üste üçüncü kez yılın futbolcusu seçildi.

 

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