En Üst

09 Kasım 2017

  • search
Logo Yanı
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

Almanya’da nüfus kütüğüne üçüncü cinsiyet hanesi eklenebilecek

Tarih:
Bir yorum bırakın
3 Görüntüleme
Almanya’da nüfus kütüğüne üçüncü cinsiyet hanesi eklenebilecek
Haber İçi Üst
Paylaş1
+1
Paylaş
Pin
Haber Yazı İçi

Almanya’da bundan böyle çift cinsiyetli doğanlar için nüfus kütüğüne üçüncü bir cinsiyet hanesinin eklenebileceği bildirildi.

Karlsruhe’de bulunan Anayasa Mahkemesi, nüfus kütüklerinde çift cinsiyetli doğanlar için de bir hane açılması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme yasa koyucunun 2018 yılı sonuna kadar bu konudaki düzenlemeyi yapmasını istedi.

Çift cinsiyetli bir kişinin şikayetini inceleyen Anayasa Mahkemesi, kişiyi haklı bularak nüfus kütüğünde üçüncü bir hane açılarak bunun orada belirtilmesi gerektiğine karar verdi.

Almanya’da yaklaşık 80 bin çift cinsiyetlinin olduğu tahmin ediliyor. ülkede 2013 yılından bu yana nüfus kütüğündeki cinsiyet hanesi cinsiyetin tam belli olmaması durumunda boş bırakılıyor.

Mahkemenin verdiği karar Ayrımcılıkla Mücadele Dairesince ”tarihi’ olarak nitelendi.

Almanya Etik Kurulu da nüfus kütüğüne ”diğeri” hanesinin açılabileceği tavsiyesinde bulundu.

Karar birçok farklı sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi tarafından olumlu karşılandı.

Paylaş1
+1
Paylaş
Pin
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
canlı bahis, maç tahmini, yeni giriş adresleri, bahis danışman