Almanya’da erkek civcivlerin itlafı yasaklandı

Almanya’da Federal Meclisi yumurtlamadıkları ve et verimleri düşük olduğu için doğduktan hemen sonra erkek civcivlerin öldürülmesini yasakladı.

Almanya’da 1 Ocak 2022’den itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle yılda yaklaşık 45 milyon erkek civcivin itlaf edilmesi önlenecek.

Civcivlerin cinsiyeti önceden tespit edilecek

Düzenlemeye göre civcivlerin cinsiyetinin yumurtadan çıkmadan belirlenebilmesini öngören bir yöntem uygulanacak.

Civcivlerin cinsiyetinin kuluçkanın 9’uncu ile 14’üncü günleri arasında tespit edilebilmesini öngören yöntemin kullanılması için Tarım Bakanlığı üreticilere destek sağlayacak.

2024 yılından itibaren ise embriyoların kuluçkanın altıncı gününden itibaren itlafı yasak olacak.

Hayvan hakları savunucularının çalışmaları sonuç verdi

Almanya’da hayvan hakları savunucuları uzun süredir erkek civcivlerin ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle itlaf edilmesini eleştiriyordu.

Alman hükümeti de bu yılın ocak ayında ilgili tasarıyı kabul etmişti.