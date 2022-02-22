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Almanya Kuzey Akım 2’yi durdurdu, İngiltere 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldı

22 Şubat 2022
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Rusya’nın Donbas’taki iki bölgenin bağımsızlığını tanımasına ilk somut yaptırım Almanya ve İngiltere’den geldi. Berlin yönetimi Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2’nin onay sürecini durdurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ise 5 Rus bankası ile 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı. AB Dışişleri Bakanları, bugün yaptırım listesini duyuracak.



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22 Şubat 2022


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