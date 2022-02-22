AB: Rusya’ya karşı daha geniş yaptırımları uygulamaya hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisi, AB’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma ve ardından bu bölgelere Rus birlikleri gönderme kararının şiddetle kınandığını açıkladı.

“Bu yasa dışı eylem, Ukrayna’nın egemenliğini ve bağımsızlığını daha da baltalıyor. BM Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Sözleşmesi ve Budapeşte Memorandumu dahil olmak üzere, uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmaların ciddi bir ihlalidir.” denilen açıklamada, Rusya’ya Minsk anlaşmalarındaki sorumluluğu gereğince, ihtilafın barışçıl çözümü için çalışma çağrısı yaptı.

Açıklamaya göre, Rusya Minsk anlaşmalarını ihlal etti, Normandiya formatı ve Üçlü Temas Grubu içinde çalışma taahhüdünü bozdu.

Rusya’nın söz konusu yükümlülüklerini üstlenmeye davet edildiği açıklamada “Diğer devletlere, Rusya’nın ilan edilen bu bağımsızlığı tanıma yönündeki yasa dışı kararına uymamaları çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.