Girne’de bugün meydana gelen kazada Alkollü sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 17:30 sıralarında, Çatalköy – Girne Anayolu üzerinde, Emre ŞAHİN (E-41), 301 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GP 059 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Ozanköy Kavşağı Erdener Market yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları soldan bankete düşerek dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, banket içerisinde yaya olarak yürüyen Artene GATMAITAN (K-42)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Artene GATMAITAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürerken, kazada hafif yaralanan araç sürücü Emre ŞAHİN ise kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olmuş ve tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.