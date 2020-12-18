Alkollü sürücünün aracından uyuşturucu hap çıktı

Lefkoşa’da Genç TV binası önünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 25 yaşındaki İsmet Yapıcı aracıyla bisikletliye çarptı. Bisiklet sürücüsü 29 yaşındaki Mohamad Nadeem Nasır ağır yaralandı.
Lefkoşa’da Genç TV binası önünde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada 25 yaşındaki İsmet Yapıcı aracıyla bisikletliye çarptı. Bisiklet Sürücüsü 29 yaşındaki Mohamad Nadeem Nasır ağır yaralandı.
Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki CJ 889 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden İsmet Yapıcı (E-25), Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman yolun solunda bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada kavşak ağzında bisikleti ile bulunan Mohamad Nadeem NASIR (E-29)’a çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden araç sürücüsü, yolun solunda park halinde bulunan 3 araca çarpıp durabildi.
Olayda yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Araçta uyuşturucu bulundu
Araç sürücüsü İsmet Yapıcı tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir. Olayın hemen ardından trafik şube amiri Savaş Yeşildağlı ve trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonucu araçta uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulundu. Polis soruşturması sürüyor.