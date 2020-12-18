Alkollü sürücünün aracından uyuşturucu hap çıktı

Lefkoşa’da Genç TV binası önünde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada 25 yaşındaki İsmet Yapıcı aracıyla bisikletliye çarptı. Bisiklet Sürücüsü 29 yaşındaki Mohamad Nadeem Nasır ağır yaralandı.

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki CJ 889 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden İsmet Yapıcı (E-25), Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman yolun solunda bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada kavşak ağzında bisikleti ile bulunan Mohamad Nadeem NASIR (E-29)’a çarpmıştı.