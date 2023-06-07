Alkollü sürücü trafik levhası ile aydınlatma direğine çarptı

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda 135 mlgr alkollü sürücü trafik kazası yaptı…

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Yusuf CAN (E-52) 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KR 505 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ağıllar Çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıkmış ve refüj içerisindeki trafik levhası ile aydınlatma direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam etmektedir.