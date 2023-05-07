Alkollü sürücü kaza yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Alkollü sürücü kaza yaptı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Azat BABAKULYYEV

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 07.05.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Azat BABAKULYYEV (E-29) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KB 739 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan kaçış yoluna dikkatsiz şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Azat BABAKULYYEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Tags:Azat BABAKULYYEVkazaKKTC
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