Alkollü sürücü kaza yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 07.05.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Azat BABAKULYYEV (E-29) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KB 739 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan kaçış yoluna dikkatsiz şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Azat BABAKULYYEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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