Alkollü sürücü aracıyla toprak sete çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durabildi

Çayırova-Bafra Anayolu’nun 2’inci kilometresinde bu sabah meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Çayırova-Bafra Anayolu’nun 2’inci kilometresi üzerinde, Bayram Ali YAZICI (E-29) yönetimindeki KC 991 plakalı araç ile yüzde 183 mlgr. alkollü içki tesiri altında Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak toprak sete çarpmış ve takla atarak tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Ali DİKKAYA ve Gülüm ALIŞKIN, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Gülüm ALIŞKIN taburcu olmuş, Ali DİKKAYA ise boynunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Bayram Ali YAZICI ise tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.