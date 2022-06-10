Alkollü sürücü aracıyla tavanı üzerine devrilerek durabildi

10.06.2022 tarihinde saat 02:45 raddelerinde Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru alkolü içki tesiri altında (94mlg) seyreden Lapta’da sakin Ayten SALCI (K-19) Yönetimindeki MN 447 plakalı W/wagen marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce Hirondel Çemberine giriş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra takla atıp asfalt yol içerisinde ön kısmı doğuya bakar şekilde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Şafak ÖZEL (E-19) yaralanarak Girne Akçicek Hastahanesine kaldırılarak acil serviste görmüş oldukları tedavilerine müteakip kontrol amaçlı cerrahi servisinde müşahede altına alınmışlardır