Alkollü şekilde yayaya çarpan Oyofo, 5 gün daha tutuklu kalacak

Alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile yayaya çarparak kaza yapan zanlı Afeez John Oyofo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı. Polis, zanlının 08.09.2022 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde % 93 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Kolon Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde taksi müşterileri olan meçhul şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan Lefkoşa’da sakin yaya Ozan Polat’a (E-19) aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı. Polis, çarpmaya müteakip yayanın doğu istikametine doğru 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınış olup hayati tehlikesi bulunduğunun altını çizdi.

Polis, Polat’ın beyin kanamasının tekrarlanması nedeniyle ikinci bir ameliyat daha olduğunu ve durumunun kritik olduğunu belirtti. Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kaza mahallinden konu araç ile isim ve adres bırakmadan ayrılmıştır ve ayni gün saat 04.50’de Fuat Mustafa Sokak üzerinde konu aracın kazalı olarak sürücüsü Afeez John Oyofo’nun ise aracın yanında tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ZMY 147 plakalı araçta 50 bin TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, ayrıca zanlının ehliyetinin olmadığını tespit ettiklerini aktardı. Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahsın da siyahi olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi. Polis, olay yerinden ayrılan 3 meçhul sahsan tespiti içinde süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Polis, Nijerya uyruklu zanlının 09 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC’ye gelmiş fakat 08 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC’den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı. Polis, meselenin tahkikatının tüm bu olgular ışığında meselenin seyrinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurularak tahkikatın selameti açısından zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)