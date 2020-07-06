Güney Kıbrıs

Alithia: Bu yıl turist göremeyeceğiz

6 Temmuz 2020
Ayia Napa

Rum kesiminde, turizm konusunda başlangıçta var olan iyimser beklentilerin olağandışı bir şekilde azalmakta olduğu ve Güney Kıbrıs turizm faktörlerinin de çok trajik bir durumdan söz ettikleri ifade edildi.
Alithia gazetesi manşetten “Nesli Tükenmekte Olan Tür- Her şey Bu Yıl Turist Göremeyeceğimizi Gösteriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, artık her şeyin, yıllık turizmin en azından yüzde 30’unun karşılanmasına ilişkin başlangıçtaki beklentilerin, bugünkü olgular temelinde mümkün olmadığını gösterdiğine yer verdi.
Temmuz ayının hali hazırda kayıp olarak addedildiğini, çünkü A kategorisindeki ülkelerden ülkeye tatmin edici miktarda turist çekilmesi konusunda başarılı olunmadığını yazan gazete, İngiltere’den (ülkenin negatif koronavirüs testi sunulmasını zorunlu kılan B kategorisine konulmasıyla bağlantılı olarak, bugünkü epidemiyolojik görüntünün de muhafaza edileceği koşuluyla) 1 Ağustos’tan itibaren uçuşların yeniden başlaması kararının, Rum kesimindeki turizm faktörlerdeki tarafından “turizme vurulan son darbe olarak nitelendirildiğini” iletti.
Haberde, ortaya çıkan ilk tepkilerden, İngilizlerin koronavirüs testinin ek maliyetinden kaçınmak için, Güney Kıbrıs’a arkalarını dönüp, başka pazarlara yöneleceklerinin netleştiği belirtildi.
Güney Kıbrıs’la ilgili Ağustos ayı rezervasyonlarının şu ana kadar az olduğunu da belirten gazete, 1 Ağustos’tan itibaren İngilizlerden istenecek koronavirüs testinin ekstra bir caydırıcı unsur olduğunu ekledi.

 

GÜNEY KIBRIS’TA DÜN 1 YENİ VAKA DAHA BELİRLENDİ

Öte yandan gazete başka bir haberinde, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen bin 445 test sonucunda 1 yeni vaka daha tespit edildiğini yazdı.
Bunun, mülteci kabul merkezine kabul edilmeden önce teste tabi tutulan bir kişi olduğunu kaydeden gazete, Rum kesimindeki toplam vaka sayısının ise 1,003’e ulaştığını belirtti.
Gazete “Mağusa” Genel hastanesinde 1 kişinin ise Covid-19 tedavisi görmekte olduğunu ekledi.


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