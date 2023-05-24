“Alikko ile Caher” Londra’da iki temsil yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

“Alikko ile Caher” Londra’da iki temsil yaptı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ekibi, “Alikko ile Caher”i Londra’da sahneledi. FOGEM’den yapılan açıklamaya göre oyun Kuzey ve Güney Londra'da iki temsil yaptı.

Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ekibi, “Alikko ile Caher”i Londra’da sahneledi. FOGEM’den yapılan açıklamaya göre oyun Kuzey ve Güney Londra’da iki temsil yaptı.

1960’lı yılların ortasında Bayrak Radyosu’nda haftalık skeçler şeklinde sunulan Alikko ile Caher, radyo skeçlerindeki olayların belli bir sıra içinde yeniden uyarlanmasıyla seyirciyle buluştu. Kıbrıs Türk tiyatrosunun büyük ustası merhum Kemal Tunç tarafından yazılan ve Alikko rolünde yine Kemal Tunç ve Caher rolünde Osman Balıkçıoğlu’nun görev aldığı dönemin oyunları, FOGEM’in dansçıları ve oyuncuları tarafından sahneye taşındı.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Alikko ile CaherfogemLondratiyatro
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar