Alıcı da satıcı da cezaevinde

Lefkoşa’da uyuşturucu ile yakalanan ve uyuşturucuyu kendisine satanı da itiraf eden iki kişi dün teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdurrahman Duyar’ın ifadesi üzerine tasarrufundaki maddeyi kendisine Güzelyurt’ta sattığı tespit edilen zanlı Ebiye Karetimi’de tutuklandı.

Soruşturması tamamlanan zanlılar, dün teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz mahkemede verdiği ifadede Cemal Ramiz, zanlı Abdurrahman Duyar’ın 18 Şubat tarihinde saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görüldüğünü ve üzerinde yapılan aramada yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının tutuklanmasının ardından söz konusu maddeyi Şubat ayı içerisinde Güzelyurt’ta 1 gram olarak huzurda bulunan zanlı Ebiye Karetimi ‘ile telefonda konuşup anlaştıktan sonra buluşarak aldığını itiraf ettiğini söyledi. Ramiz, tutuklanan zanlılar Duyar ve Karetimi aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlamasını talep etti.