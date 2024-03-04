Ali Kişmir’in davası 17 Nisan’a ertelendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 4, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ali Kişmir’in davası 17 Nisan’a ertelendi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’e, açılan dava 17 Nisan Çarşamba güne ertelendi.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’e, açılan dava 17 Nisan Çarşamba güne ertelendi.

Kişmir’in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı mahkeme sonrası basına yaptığı açıklamada 17 Nisan tarihinde duruşma programının belirleneceğini belirtti.


Esendağlı, savcılığın geçen celsede davanın devam edeceğini, duruşma yapılarak tanıkların dinleneceğini belirttiğini anımsattı.

Esendağlı, bugünkü davanın savcılığın tanık hazır etmemesi ve mahkemenin yoğun duruşma programı dolayısıyla ertelendiğini söyleyerek, duruşma takviminin 17 Nisan’da görüşülerek belirleneceğini kaydetti.

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Tags:Ali Kişmirdava
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