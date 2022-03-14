Ali İhsan Ökten: Erdoğan’ın sorunu sadece para meselesi olarak görmesi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2.Başkanı Ali İhsan Ökten, herkesi selamlayarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Ökten sözlerine, “Mustafa Kemal Atatürk ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ demişti. Bugün ise bizlere ‘Giderlerse gitsinler’ denmektedir” diye devam etti.

Tıp örgütlerinin tarihinin sadece eğitim tarihi değil, eylemlilik, demokrasi, barış, özgürlük tarihi olduğunu ifade eden Ökten, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarının, 14 Mart 1919’da İngilizler tarafından İstanbul’un işgali sırasında tıbbiyelilerin başlattığı anti-emperyalist direnişe dayandığını söyledi. Ökten, Kıbrıs’ta Dr. Fazıl Küçük’ün de İngiliz ve Yunanlılara karşı anti-emperyalist mücadelesine de işaret etti.

Mesleğin saygınlığını ve onurunu değersizleştirenlerin tıbbiye ve tıbbiyelerinin tarihini okuması gerektiğini ifade eden Ökten, Covid-19 salgınında en çok hayatını kaybeden ve hastalananın doktorlar ve sağlık çalışanları olduğunu kaydetti.

Beyaz önlüğün kimlik olduğunu vurgulayan Ökten, Türkiye’de iyi hekimlik yapmaya uğraşırken, zorluklarla mücadele ettiklerini anlattı. Ökten, çalışma koşullarının kötü olduğunu, şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Ali İhsan Ökten, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunu sadece para meselesi olarak gördüğünü öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN MÜDAHALE

Bu sırada Cumhurbaşkanı yerinden, Ersin Tatar, “Biz burada KKTC’de Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Sizin kendi meselenizi orada tartışın” dedi. Bunun üzerine Ökten, meslektaşlarından dinlediği sorunların aynı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Konuşmasına devam eden Ökten, sorunun para olmadığını dile getirerek, “Sorunları anlatıp başınızı ağrıttığınız için özür dilerim” ifadelerini kullandı. Ökten, hekimlerin insanca yaşamasını, yaşatmasını istediklerini belirterek, genç meslektaşlarının ülkeden gitmesini, şiddet iklimin ortasında çalışmak ve 5 dakikada hasta bakmak istemediklerini söyledi. Ökten, hak etmedikleri şeyleri reddettiklerini belirtti.

Hekimlik yapmaya devam edeceklerini ifade eden Ökten, Türkiye’de meslektaşlarının karanlığa karşı önlüklerinin beyazı ile mücadele ettiklerini ifade ederek, “Onlara selam olsun” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ü de anan Ökten, dünyadaki tüm hekimlere ve sağlık emekçilerine selamlarını iletti.