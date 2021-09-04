Derince köyünde yaklaşık 3 günden beri kayıp olan 77 yaşındaki Ali Artık’ın cansız bedeni bulundu. Acı haberi Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak paylaştı.

Yeşilırmak’ın paylaşımı şöyle:

Bilgilendirme,

Yaklaşık 3 günden fazladır kayıp olan Ali Artık amcamız bu sabah belediye personelimiz ve aynı zamanda bir avcı arkadaşımızın köpek gezdirdiği esnada hakkın rahmetine kavuş halde Derince köyümüzün altında bulmuştur. Çok üzgünüz, yaslı ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.