Alevkayası’nda yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 27.07.2022 tarihinde, saat 16:00 raddelerinde Alevkayası’nın güney kısmında çıkan yangın sonucu yaklaşık 25 dönüm maki bitki örtüsü ve kuru otlar ile çam ağaçları, zeytin ağaçları ve harup ağaçları yanmıştır. Yangına itfaiye ekipleri, orman dairesi ekipleri ve askeri personel ile müdahale edilmektedir. Yangın yer yer devam etmekte olup Alevkayasına sirayeti önlemek maksadı İle geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştır.