Albank’dan Emekçi Kadınlara Özel Sıfır Faizli Kredi

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Albank işbirliğinde hayata geçirilecek ‘Kadın Girişimcilere Özel Sıfır Faizli Kredi’ kampanyası 8 Mart günü hayata geçiriliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projesi kapsamında ayda 500 TL ödeme ile 6,000’lik kredi paketleri Albank tarafından kadın girişimcilere sunuluyor.

Abank ve KKTC Cumhurbalkanlığı arasında gerçekleştirilen proje ile kadın girişimcilere özel sıfır faizli kredi paketleri hayata geçiriliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar himayelerinde gerçekleşecek kredi paketleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü Albank tarafından kadın müşterilerine sunulmaya başlıyor.

Albank Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Müdür Yardımcısı Mihriban Aydınçelebi Cesur yaptığı açıklamada, bankalarının kadınlara özel hizmetlerine bir yenisini eklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Cesur, ‘Cumhurbaşkanlığı ile koordineli yürütülen proje kapsamında, 6,000 TL’lik kredi paketlerimiz, sıfır faizle kadın girişimcilerimizin kullanımına açıyoruz. Ülkemiz kadınlarına küçük de olsa katkıda bulunmak, onlara iş hayatında destek sağlamak bizim için bir gurur vesilesidr’ dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DEVAM EDECEK

Mihriban Aydınçelebi Cesur, bankalarının sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini belirterek KKTC kadınlarına yönelik farkındalık kapmanyaları kapsamında, her yıl Ekim ayında ‘Meme Kanseri Haftası’ dolayısı ile tüm hesap cüzdanlarını pembe yaptıklarını da hatırlattı.

Cesur, ‘Kadın Girişimcilere Özel Sıfır Faizli Kredi’ kampanyasından yararlanmak isteyenlerin, Albank şubelerine başvurabileceklerini de ekledi.