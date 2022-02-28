Albank, 2021’in en hızlı büyüyen bankası

Albank, 2021 yılını ‘En hızlı büyüyen banka’ olarak tamamladı. 2021 yılında yüzde 93 büyüme oranını yakalayan Albank, Bankacılık sektöründe aktif büyüklük sıralamasında da 11. sırada yerini aldı.

Albank, geçtiğimiz yıl Starcard’tan hisse alarak eşit ortak olarak Carplus üyesi bankalar arasına da katılmıştı

Karavelioğlu; ‘Bu bankada torunlarımıza anlatacak başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz’

‘Albank’a olan güven duygusu, bizi her geçen gün daha da güçlendiriyor’

KKTC’deki bankalar arasında 2021 yılında aktifini %93 oranı ile en hızlı büyüten banka olan Albank’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, ‘çalışanlarımızın emeği ve müşterilerimizin güveni sayesinde bu noktadayız. 2022’de de yine birinci sırada yer almak için çalışmaya ve müşterilerimize çözüm üretmeye devam edeceğiz’ dedi.

2016 yılında ING Bank KKTC Operasyonlarını satın alarak faaliyetlerine başlayan ve 2017 yılında HSBC Bankın KKTC operasyonlarını bünyesine katan ve 2021 yılında Starcard’tan hisse alarak eşit ortak olarak Carplus üyesi bankalar arasında katılan Albank, 2021 yılını ‘En hızlı büyüyen banka’ olarak tamamladı.

2021 yılında yüzde 93 büyüme oranını yakalayan Albank, Bankacılık sektöründe aktif büyüklük sıralamasında da 11. sırada yerini aldı. Dr. Karavelioğlu, ilk hedeflerinin aktif büyüklükte KKTC yerel bankaları arasında ilk 3’e girmek olduğunun altını çizerek, merkezinde müşterilerinin olduğu birçok ürün ve hizmeti hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Albank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, yüzde 93 büyüme oranının yakalanmasında en önemli pay ” teknolojik alt yapı yanında, çalışanlarımızın emekleri, dostlarımızın/müşterilerimizin destekleridir” dedi.

‘Bu ürün ve hizmetlerimizi hayata geçirirken önceliğimiz hep müşterilerimiz oldu. Biz müşterilerimizin işlerini büyütecek projelerde yer alarak büyümeyi seviyoruz ve bu önceliğimiz kurulduğumuz günden bu yana hiç değişmedi. İlişkilerimizde açık, şeffaf ve netiz. Bu bakış açımız sayesinde Albank’ın piyasadaki imajı ve yeri her geçen gün pekişiyor. Albank’a olan güven duygusu, bizi her geçen gün daha da güçlendiriyor’ dedi. Albank Genel Müdürü Dr. Karavelioğlu ”Ülkemizde kazandıklarımızı, 2019 yılında vergi rekortmenleri listesine 39. sıradan girerek, 2020’de ise 18. sıraya çıkarak yine ülkemize geri veriyoruz” dedi. 2021 yılında da Vergi Rekortmenleri listesinde daha yukarı sıralara tırmanacaklarına inandıklarını ifade etti.

Dr. Karavelioğlu, 2016 yılında sektöre 22. banka olarak girip 5 yılda 11. sıraya çıkmanın başlı başına bir başarı hikâyesi olduğunu belirterek ‘Müşterilerimiz bizi sahiplendikçe, Albank çatısı altında, ileride torunlarımıza anlatacağımız başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz. Buna inanarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bize destek veren dostlarımıza/müşterilerimize teşekkür ediyoruz’ dedi.