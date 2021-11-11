Alayköy’de ev yangını

Alayköy’de Gelincik Sokak üzerinde bulunan Osman Toktaş’ a ait iki kattan oluşan ikametgahın mutfak bölümünde, buzdolabına ait elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu, saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan dolaplar ve içerisindeki eşyalar ile beyaz eşyalar, yemek masası ve sandalyeleri, pencere ve kapıları, bir adet klima dış ünitesi yanarak zarar görürken diğer odalar ise çıkan is ve ısıdan zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri, çevre sakinleri ve Alayköy Belediyesine ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü.