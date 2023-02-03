Alayköy yolu üzerinde trafik kazası - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Alayköy yolu üzerinde trafik kazası

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Muhammet Arsanca

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 19.45 sıralarında Alayköy yolu üzerinde, Muhammet Arsanca yönetimindeki JU 855 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada başıboş köpeğin yola atılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde bulunan ağaca çarpıp kontrolsüzce tekrar yola giriş yapması sonucu o esnada yol üzerinde Alayköy istikametine doğru seyreden Hamza Berdan yönetimindeki MG 100 plakalı araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan JU 855 plakalı araç sürücüsü Muhammet Arsanca kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.


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Tags:kıbrısKKTCMuhammet ArsancaTrafik kazası!
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