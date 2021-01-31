Alayköy Victorya Sokak’ta bulunan bir evde yangın çıktı

Bugün saat 15.15 sıralarında, Alayköy’de Victorya Sokak üzerinde bulunan Firdevs BAFLI (K-75)’ya ait ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangın sonucu ev ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü. Yangın neticesinde vücudunun muhtelif yerlerinde ciddi yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Firdevs BAFLI ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.