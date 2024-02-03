Alayköy Sanayi Bölgesinde iş kazası: Sinan Kabacıklı ağır şekilde yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Alayköy Sanayi Bölgesinde iş kazası: Sinan Kabacıklı ağır şekilde yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
46 yaşındaki Sinan Kabacıklı iş yeri içerisinde geçirdiği kaza sonucu ağır şekilde yaralandı.

Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kaporta boya dükkanında, kaportacı olarak çalışan 46 yaşındaki Sinan Kabacıklı iş yeri içerisinde geçirdiği kaza sonucu ağır şekilde yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kaporta boya dükkanında, kaportacı olarak çalışmakta olan Sinan Kabacıklı (E-46) iş yeri içerisinde tamir maksatlı bulunan kamyonun kaportasını tamir ettiği sırada iskele üzerinde çalıştığı sırada iki metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.


Olayda yaralanan Sinan Kabacıklı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
1
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:sinan kabacıklı
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar