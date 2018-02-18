Alayköy Belediyesi ile Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (Bel- Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



2018-2019 yıllarını kapsayacak sözleşmeye, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy ile Bel-Sen Başkanı Fikret Keleş imza koydu.

Bel-Sen’den yapılan açıklamada, sözleşmeyle tüm personelin barem içi artış aldığı, baremi düşük personelin maaşlarının iyileştirildiği, çalışanların sosyal hak ve menfaatlerinin günün koşullarına uygun hale getirildiği kaydedildi.

Bel-Sen Başkanı Fikret Keleş, çalışanların mevcut haklarının korunması, özlük haklarında gerekli iyileştirilmelerin yapılması konusunda Alayköy Belediye Başkanı Manisoy ile uzlaştıklarını belirterek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.